Berg aan de MaasWaanzin!!!!!! of ??????

Even terug naar die verschrikkele dag aan Berg aan de Maas [zie artikel] de veroorzaker van de fatale gasexplosie in Berg aan de Maas is 10 jaar cel gegeven de 51 Han V. die zij appertement opblies door de gaskraan open te zetten en waarbij z.n buurman de dood vond.

Hij zou die dag van de ontploffing uit z.n huis gezet worden van wegen wandbetaling, hij zou hebben laten weten via berichten aan vrienden en familie dat hij dood wilde, bij de explosie werd het huis geheel vernield ,zelf werd de dader zwaargewond onder het puin vandaan gehaald,buiten de cel straf 10 jaar werd er ook een geldstraf opgelegd.

--------------------------------------------------------------------- Ja waanzin moet het geweest zijn, denk ik daan,het is landelijk nieuws maar wil het even laten zien dat wat er gebeurd als iemand de gaskraan open zet,of als er een gas lek is.

Een grote puinhoop na de gas ontploffing in een huis bij Berg aan de Maas,een buurman is hierbij gedood en de veroorzaker[nog niet zeker] is zwaar gewond, wat er nu echt gebeurd is dat is nog niet naar voren gekomen .als van horen zeggen maar dat kan natuurlijk ook onwaar zijn dat moet nog onderzocht worden .

Er zou een [sterke]gas lucht geroken zijn waarop de buurman de hulpverlening heeft gewaarschuwd al wachtend op de brandweer heeft er een ontploffing plaats gevonden waarbij de buurman is omgekomen.

Als men een gaslucht waarneemt [zeker een heel sterke ]ga dan zo snel mogelijk weg en blijf niet bij de woning en ga zeker niet de woning in om bv de deuren en ramen te openen of om bij de gaskraan te komen om deze te sluiten ,dan kan het te laat zijn ,maar dat is gemakkelijk gezegd als gedaan, als het je eigen huis betreft, wat dan en zeker als er mensen binnen zijn ,familie vrouw kinderen .

Ja dan is het moeilijk ,ik was gisteren in de buurt ,onze dochter woont enkele straten van dat ramptrein [gelukkig] ,heb toch wat foto's gemaakt van die puinhoop en hoop als men ooit een sterke gas lucht ruikt weg gaat van die plek,weten wat er kan gebeuren als men deze foto’s ziet.

