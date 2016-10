Winkelcentrum Stein.







Toch nog een paar foto's van de bouw nieuw winkelcentrum ,natuurlijk moet ik de serie van de bouw afmaken ,was vergeten voor alles wat rond de bouw te maken heeft mee te nemen en daar hoort ook het laatste stuk van de bouw bij .

Het aller laatste gedeelte van het winkelcentrum is in aanbouw, een parkeerplaats en de Aldi supermarkt met bovenwoningen ..

Dus enkele foto,s volgen nog van de bouw om een geheel te krijgen voor de volgers.

Vr gr Wiel.