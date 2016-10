Een levensgrote Kaars als bouwwerk,kunst in bijenwas.





Even een dagje weg met de bus.

Ik kon mijn ogen niet geloven,ik dacht naar een kaarsenmuseum te gaan dat is altijd leuk om te zien hoe en wat er om het maken van kaarsen maar hier was het toch heel anders en ik was verrast door was ik zag aan bezondere kaarsen.

Kaarsen gemaakt uit bijenwas die meer op kunstwerken leken dat op kaarsen we hebben wel een een kaars gezien met figuren veelal gegoten in een mal wel met de hand geschilderd maar toch mooi om te zien en duur.

Hier zijn alle kaarsen met de hand gemaakt meer als 25 jaar oud geleden gemaakt door Frits Spies 1931/1997 [zie info van deze kunste naar]volgens mij een groot kunstenaar hij maakte de kaarsen zonder foto of tekening zo uit het hoofd ik denk dat de hele bus wel onder de indruk was .

Ik heb natuurlijk enkele foto's het ging moeilijk van wegen het glas en licht en drukte van de mensen een bus vol in een kleine ruimte , anderhalf uur later weer onderweg naar Breda voor een rondvaart hier later wat foto's van vr gr Wiel...........