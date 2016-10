De stad Breda..

Na ons bezoek aan kaarsenmuseum [Baarle- Nassau/Hertog]zijn we naar Breda gegaan voor een rondvaart met een klein bootje rond het centrum cc een uurtje ,echt een mooie rondvaart, in alle rust er was ook een goede uitleg van alle bezienswaardigheden daarna vrij verblijf in de stad centrum.

Een mooi bezoek aan Breda ,vr gr Wiel..