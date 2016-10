Kasteelhoeve in Amby bij Maastricht.





Kasteelhoeve Severen .

Van ver een prachtig gezicht zo in het veld, moet een prachtige hoeve zijn geweest toen, nu ligt het wat troostelijk bij .

We zijn toch een kijkje gaan nemen ,over een zeer slechte toegangsweg dat bijna toegegroeid leek met oprijden ,ik had graag een foto gemaakt van de weg naar het kasteel het werd onmogelijk gemaakt door de begroeiing, aangekomen wat ik al zei triest. Jammer dat deze hoeve niet in oude staat is want hij is mooi, zou een aanwinst zijn voor de regio als blikvanger. Toch mooi om te zien ik zal nog een keer terug moeten er is een landgoed bij met een mooi huis ,dat voor een volgende keer. Vr gr Wiel..