THEEHUISJE ELSLOO



Van ver gezien een mooi gezicht



Ja werk aan de winkel ,eindelijk is er een begin gemaakt met de bouw van het theehuis boven op de Maasberg.

Zelf was het een verrassing toen dit ik hoorde en zeg via foto's van een fotograaf van Elsloo op de lokale tv een pracht huisje ,dus zelf ook een kijkje gaan nemen vandaag.

En waarrachtig van ver kon je het huisje zien staan of het niet weg is geweest, korterbij gewoon vakwerk ,er was een dakdekker aan het werk en van hem mocht ik ook binnen wat foto's maken fijn toch .

Op het dak komt leisteen dat natuurlijk een mooi geheel vormd met het vakwerk-huisje als het klaar is zal ik zeker met foto's komen hoop dat de herfstkleuren nog zijn zou een mooie achtergrond leveren. vr gr wiel..