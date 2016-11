Dasburg,[D}





Dagje Luxemburg het weer was niet al te best maar de herfstkleuren waren nog prachtig ja met een beetje zon natuurlijk een mooier plaatje . Ondanks dat een mooie dag ,net over de grens Luxemburg met Duitsland ligt Dasburg met een hoog gelegen kassteelruine die een prachtige uitzicht laat zien over de Our.

Ver zie je de bomen in de herfstkleuren diep onder de ourvallei een prachtig gezicht de kasteel muren laten zien hoe groot het kasteel ooit moet zijn geweest jammer dat er niet veel van het kasteel over is maar de plaats en het uitzicht maakt het of je in het kasteel staat.

vr gr Wiel..