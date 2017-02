Velgen of Wieldoppen



Velg richten na een raceongeluk.



Ja een mooie opdracht,ik ben opzoek gegaan in mijn mappen voor enkele foto's hoop dat ze aan sluiten voor de opdracht Velgen of Wieldoppen je kunt de banden niet wegdenken .



vr gr Wiel.





Weer te gebruiken velg.





Velg voor deze banden zijn de grootste de er zijn.





Genoeg wielen de de last kunnen dragen...





Reserve velgen met banden ..





Klaar voor de race..