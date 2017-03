Camerig Limburg.............Vervolg.





Maanden geleden een berichtje over vakwerkhuisje in Camerig vlak bij Vijlen,zie info.

Vandaag een kijkje gaan nemen of het huisje al klaar was gezien het weer gunstig was voor de voortgang van de bouw is het volgens mij nog niet een half klaar.

Er wordt zoveel mogelijk in de oude staat gebouwd met leem gemaakte muren maar volgens mij het dak is niet in de oude staats, dat is modern ?

Ik ben er omheen gegaan voor wat foto's er was niemand aanwezig jammer dan had ik wel met meer info gekomen ,kijken of ik een doordeweekse dag een bezoekje ga brengen als de werkmensen bezig zijn.

Misschien mag ik dan binnen enkele foto's maken en weet ik wat meer over de bouw.



vr gr Wiel...