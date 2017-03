Kasteel Wijnandsrade [Wienesrao]





Vandaag op onze auto rit door het Limburgslandschap even ge stopt bij kasteel Wijnandsrade .

Dit kasteel ligt aan de straat is wel jammer z'n kasteel heeft ruinte nodig ,als je via de weg het kasteel aan de voorkant naderd is het net of je een laan op rijdt naar het kasteel ,korter bij zie pas je dat je gewoon op de openbare weg bent. Ik ben ook even op de binnenplaats geweest in dit geval twee binnenplaatsen een grote en een kleine.

[zie info]

vr gr Wiel