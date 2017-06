Weekend weg.

Fijn twee dagen weg met de bus ,het weer was prachtig dat is meegenomen een dag in Oostende en een dagje in Gent , het was vrij druk denk dat door het weer de mensen er opuit zijn gegaan.hier en daar was het dringen.



Oostende was een mooie belevenis mensen daar waren zeer vriendelijk zelfs waar geen zebra was werd er gestopt ,het was weer volop genieten,Gent was het de tweede keer dat we er waren zodat het iets gemakkelijker was om de weg te vinden .



vr gr Wiel..