Oogstdankfeesten 2017, de 70ste keer.

Oogstdankfeesten, de stoet met als thema 'de vier jaar getijden , prachtig weer en gezelligheid langs de kant maakte de optocht nog mooier ,de herfst is voor mij een van de mooiste tijd van het jaar, en in de optocht toepasselijk ,uit België een groep wilde zwijnen dat staat als symbool voor Luxemburgse bossen maar voor de rest was het natuurlijk ook volop genieten.....vr gr Wiel.