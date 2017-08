Dagje weg..



Onderweg



Ardenne Cultuur Boulevard. Met vrienden opstap in Duitsland naar een museum ArsFigura in de Eifel ,de weg er naar toe was prachtig de natuur genieten onderweg ,dit keer was ik zelf niet de chauffeur dus ik kon volop genieten . Het museum bestaat uit een poppenmuseum, kunst en een museum over de kerstmis met buitengewoon mooi opgezet,met diepte kijkkamers de uitbeeldingen zijn zo mooi dat de omschrijving moeilijk is, beter met een foto uit teleggen. Was een hele mooie dag vr gr Wiel..