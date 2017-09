Opdracht de Letter L



Kasteel Limbricht [Limburg}



Een lastige opdracht maar goed dat is niet erg om even na te denken,hoop dat de foto's een lust zijn......vr gr Wiel





Lampjes aan.





Loopgraaf wo1





Louvre..





Lichtval over het water.





Lilian in Luxemburg.





Lucht..





Liefde..