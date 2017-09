Kunst is Stein.





Afgelopen dagen was er in Stein de Kunstkring ,alle nu ja bijna allen kunstenaren in Stein lieten hun kunstwerken zien op verschillende plaaten in Stein van fotografie,schilderkunst,beeldhouwen,glaskunst,karmiek,en staal,brons ,ja geweldig ik wist niet dat er zoveel kunsteneren in Stein actief waren cc 35 zo even los geteld. Op een plaats ben ik gaan kijken en daar wat foto's van ik had graag nog naar enkele willen gaan maar onze planning was anders,daar zal zeker volgend jaar wel tijd voor worden vrij gemaakt.

vr gr Wiel..