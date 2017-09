Camerig Limburg.............Vervolg.2





Voor de liefhebber een vervolg van de renovatie in Camerig Epen vakwerkhuis. Het zou het oudste vakwerkhuisje zijn in Limburg tussen 1440 en 1470 het huis heeft een zeldzaam nog voorkomend, nl een extra deur een dode deur dat alleen toen werd gebruikt als iemand gestorven was die deur ging naar buiten open. Het huis is volgens mij goed voor de helft klaar dus ik zal met foto’s komen als het vakwerkhuis klaar is. Vr gr Wiel..