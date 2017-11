Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn.





Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn , er liggen 31.598 Duitse soldaten begraven, de meeste ervan is gesneuveld in de 2 wo ,er liggen ook 85 soldaten die tijdens de 1ste WO zijn gesneuveld 'de grote oolog'

De begraafplaats werd in 1946 aangelegd door de Nederlandse gravendienst, om de Duitse gesneuvelden een goed laatste rustplaats te geven,de Graven van Duitse soldaten lagen toen nog door heel Nederland de herbegravingen begonnen op 15 oktober 1946,de eerste die in Ysselsteyn werd begraven was Johann Siegel.

De grootte van de militaire begraafplaats is cc 28 hectare om de begraafplaats heen bevindt zich aan alle zijden bos.

Hier enkele foto's die ik bij ons bezoek gemaakt heb ,het heeft een enorme indruk gemaakt de leeftijden van de soldaten en het zien van de grijzen betonnen kruizen ,eeder bezoeken aan het Amerikaanse Begraafplaats Margraten of de Amerikaanse militaire begraafplaats Henri-Chapelle België ook z'n indruk was als hier op Ysselstein met de vraag waarom.



gr Wiel..









Eerste WO